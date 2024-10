Anteprima24.it - Sannita travolta mentre distribuiva volantini: il pirata della strada rintracciato dopo ore

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTragico incidente ieri mattina nella frazione di Cancello Scalo, a San Felice a Cancello. Lucia S., 41enne di Sant’Agata dei Goti, è stata investita lungo via Napoli,lavorava come addetta al volantinaggio.l’impatto, il conducente dell’auto, una Lancia Y a noleggio, è fuggito senza prestarle soccorso, lasciandola a terra in gravissime condizioni. Solo nel tardo pomeriggio, grazie alle telecamere di sorveglianza, i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo, denunciandolo a piede libero per lesionili gravissime e omissione di soccorso. La donna, impegnata in un servizio di volantinaggio, è ora ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Ha subito uno spappolamentomilza, un’emorragia interna, fratture multiple al bacino e alle gambe.