Sangiuliano-Boccia, no della Giunta per le immunità all'uso della corrispondenza (Di martedì 29 ottobre 2024) C'è il no della Giunta per le autorizzazioni del Senato, presieduta dal dem Dario Franceschini, chiamata a decidere sulla richiesta del Tribunale dei ministri di acquisire la corrispondenza dell'ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano con la dottoressa Maria Rosaria Boccia. La richiesta del Tribunale dei ministri era arrivata a Sant'Ivo, sede della Giunta, a seguito della denuncia nei confronti dello stesso Sangiuliano da parte del deputato verde, Angelo Bonelli, risalente allo scorso settembre, dove viene ipotizzato il reato di peculato per distrazione e rivelazione di segreto d'ufficio nella vicenda. Il relatore in Giunta, il senatore di Forza Italia Adriano Paroli, nella sua relazione, martedì scorso, aveva chiesto di non autorizzare il trasferimento delle carte - mail, chat e altro materiale di corrispondenza tra l'ex ministro e la Boccia - al tribunale dei ministri. Iltempo.it - Sangiuliano-Boccia, no della Giunta per le immunità all'uso della corrispondenza Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 29 ottobre 2024) C'è il noper le autorizzazioni del Senato, presieduta dal dem Dario Franceschini, chiamata a decidere sulla richiesta del Tribunale dei ministri di acquisire ladell'ex ministrocultura Gennarocon la dottoressa Maria Rosaria. La richiesta del Tribunale dei ministri era arrivata a Sant'Ivo, sede, a seguitodenuncia nei confronti dello stessoda parte del deputato verde, Angelo Bonelli, risalente allo scorso settembre, dove viene ipotizzato il reato di peculato per distrazione e rivelazione di segreto d'ufficio nella vicenda. Il relatore in, il senatore di Forza Italia Adriano Paroli, nella sua relazione, martedì scorso, aveva chiesto di non autorizzare il trasferimento delle carte - mail, chat e altro materiale ditra l'ex ministro e la- al tribunale dei ministri.

