Rimini, è il momento di spingere. Al ’Neri’ per battere la cenerentola (Di martedì 29 ottobre 2024) Non vuole farlo diventare un chiodo fisso. Ma è evidente che quando al ’Neri’ arriva l’ultima della classe la vittoria casalinga non può che esserlo. Inevitabilmente. Perché il Rimini sul suo sintetico sin qui ha raccolto pochissimo. Quattro punti in cinque gare, una miseria per una squadra che punta non ai primissimi posti, ma poco ci manca. Buscè (foto) tutto questo in cuor suo lo sa. Ma cerca comunque di mettere un freno alle ansie dei suoi. "Il fatto che il Legnago sia il fanalino di coda del girone – dice l’allenatore del Rimini – non deve essere l’occasione per pensare a una partita facile. Anche perché secondo me la loro classifica è anche un po’ bugiarda. Ho visto il Legnago in alcune situazioni, non è una squadra da sottovalutare, nonostante le problematiche di classifica. Ho visto l’ultima gara con la Torres e mi è sembrata una squadra in salute". Ilrestodelcarlino.it - Rimini, è il momento di spingere. Al ’Neri’ per battere la cenerentola Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Non vuole farlo diventare un chiodo fisso. Ma è evidente che quando alarriva l’ultima della classe la vittoria casalinga non può che esserlo. Inevitabilmente. Perché ilsul suo sintetico sin qui ha raccolto pochissimo. Quattro punti in cinque gare, una miseria per una squadra che punta non ai primissimi posti, ma poco ci manca. Buscè (foto) tutto questo in cuor suo lo sa. Ma cerca comunque di mettere un freno alle ansie dei suoi. "Il fatto che il Legnago sia il fanalino di coda del girone – dice l’allenatore del– non deve essere l’occasione per pensare a una partita facile. Anche perché secondo me la loro classifica è anche un po’ bugiarda. Ho visto il Legnago in alcune situazioni, non è una squadra da sottovalutare, nonostante le problematiche di classifica. Ho visto l’ultima gara con la Torres e mi è sembrata una squadra in salute".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Rimini inciampa sul fattore campo. Al ’Neri’ poche gioie per i tifosi

(Ilrestodelcarlino.it)

Quattro punti raccolti in casa e nove in viaggio. Il fattore campo in questa prima parte di stagione per il Rimini non è di certo un ’fattore’. E se sin qui poteva essere derubricato come un ’semplice caso’, ora mister Buscè e i suoi qualcosa su ...

Rimini - il ’Neri’ deve tornare amico. Missione possibile con la Pianese

(Sport.quotidiano.net)

Fare diventare amico il ’Romeo Neri’. Non è un assillo quello del Rimini che oggi (ore 15) torna sul sintetico di casa per affrontare la Pianese. Ma sicuramente un cruccio sì. Perché sin qui la squadra di Buscè in Piazzale del Popolo non è ...

Rinascita-Forlì, il derby più atteso. Flaminio ‘rosso’ per spingere Rimini

(ilrestodelcarlino.it)

Il derby è qui, unico e irripetibile. Certo, la partita con la Fortitudo ha già stuzzicato gli animi dei tifosi e quella a Pesaro del 10 novembre riporterà all’attualità umori di antiche sfide, ma con ...

Rimini, “Genitori e figli nel momento della separazione”: se ne parla al Centro per le Famiglie

(chiamamicitta.it)

Quello della separazione dei genitori rappresenta un momento ... al rapporto tra genitori e figli. E sono proprio queste tematiche che verranno trattate in due cicli di incontri nati dalla ...

Genitori e figli nel momento della separazione: al via due cicli di incontri al Centro per le famiglie

(altarimini.it)

al rapporto tra genitori e figli. A questo momento e a questi rapporti sono dedicati due cicli di incontri nati dalla collaborazione tra Centro per le famiglie di Rimini e Centro per le famiglie ...

Rimini, slitta accensione impianti di riscaldamento al 27 ottobre

(altarimini.it)

Il Comune di Rimini rientra nella fascia climatica “E”, per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento sarebbe dal 15 ottobre al 15 aprile per 13 ore massime ...