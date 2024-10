Richiamata miscela di spezie per la presenza di pesticidi, i lotti interessati (Di martedì 29 ottobre 2024) C’è un nuovo richiamo alimentare disposto dal ministero della Salute italiano a cui i consumatori devono prestare attenzione. Si tratta, più nello specifico, di un lotto della miscela di spezie per masala (o curry) di manzo (beef masala) che viene venduto con il marchio Bashundhara. Alla base del ritiro da parte del produttore, poi confermato anche dal dicastero della Salute, c’è la possibile presenza di pesticidi all’interno del prodotto in questione. A disposizione dei consumatori vengono fornite tutte le informazioni per riconoscere la miscela di spezie per masala di manzo, quali il lotto e la data di scadenza, così come vengono indicati i comportamenti da seguire per ottenere il rimborso. Quifinanza.it - Richiamata miscela di spezie per la presenza di pesticidi, i lotti interessati Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 29 ottobre 2024) C’è un nuovo richiamo alimentare disposto dal ministero della Salute italiano a cui i consumatori devono prestare attenzione. Si tratta, più nello specifico, di un lotto delladiper masala (o curry) di manzo (beef masala) che viene venduto con il marchio Bashundhara. Alla base del ritiro da parte del produttore, poi confermato anche dal dicastero della Salute, c’è la possibilediall’interno del prodotto in questione. A disposizione dei consumatori vengono fornite tutte le informazioni per riconoscere ladiper masala di manzo, quali il lotto e la data di scadenza, così come vengono indicati i comportamenti da seguire per ottenere il rimborso.

L'azienda Bashundhara ha prodotto il preparato per beef masala richiamato. Il prodotto è commercializzato dall'azienda RKS di Ali Noor Khan Snc.

Il ministero della Salute ha annunciato sul portale del dicastero dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, a tutela della salute dei ...

La motivazione indicata sull’avviso di richiamo per rischio microbiologico è la possibile presenza di Salmonella spp. Il prodotto in questione è venduto in pezzatura da 200 grammi, con il ...

L’azienda LA GRANDE RUOTA S.R.L. ha confezionato in conto lavorazione per Astra Bio S.r.l. la Polenta istantanea bio richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via Cavalieri di Vittorio ...