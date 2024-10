Rheinmetall nel mirino di Mosca. “Lo stabilimento in Ucraina è obiettivo legittimo”. Ceo: “Entro fine anno produrrà i Lynx IFV” (Di martedì 29 ottobre 2024) Mosca, 29 ottobre 2024 - Mosca ha già messo nel mirino lo stabilimento che la maggiore produttrice di armi tedesca, la Rheinmetall, ha aperto in Ucraina. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha assicurato: "Sarà un obiettivo legittimo per le truppe russe". Produzione di tank Lynx L'apertura dello stabilimento per la manutenzione e costruzione di mezzi corazzati e la produzione di proiettili, era stata annunciata da tempo, e nei giorni scorsi l'amministratore delegato di Rheinmetall, Armin Papperger, lo ha confermato: "Entro la fine dell'anno" produrrà anche i veicoli da combattimento Lynx IFV (Infantry Fighting Vehicle). Aggiungendo che la Rheinmetall arriverà a creare 4 stabilimenti nel Paese. Quotidiano.net - Rheinmetall nel mirino di Mosca. “Lo stabilimento in Ucraina è obiettivo legittimo”. Ceo: “Entro fine anno produrrà i Lynx IFV” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 -ha già messo nelloche la maggiore produttrice di armi tedesca, la, ha aperto in. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha assicurato: "Sarà unper le truppe russe". Produzione di tankL'apertura delloper la manutenzione e costruzione di mezzi corazzati e la produzione di proiettili, era stata annunciata da tempo, e nei giorni scorsi l'amministratore delegato di, Armin Papperger, lo ha confermato: "ladell'anche i veicoli da combattimentoIFV (Infantry Fighting Vehicle). Aggiungendo che laarriverà a creare 4 stabilimenti nel Paese.

