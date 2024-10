Rapina in villa in provincia di Latina: banditi armati fuggono con un ingente bottino in gioielli d’oro (Di martedì 29 ottobre 2024) Torna l’allarme sicurezza ad Aprilia, dove una villa situata nella zona di Vallelata è stata presa di mira da una banda di Rapinatori nella mattinata di ieri. Due uomini, di cui uno armato di pistola, hanno fatto irruzione nell’abitazione mentre all’interno si trovava solo la proprietaria, una donna che ha vissuto momenti di grande paura. banditi a volto coperto e minacce con armi Gli aggressori, entrambi con il volto coperto, sono riusciti a introdursi nella villa e, una volta all’interno, hanno immediatamente puntato la pistola contro la donna, minacciandola. La vittima è stata immobilizzata e costretta a guardare mentre i malviventi svaligiavano la casa. Il loro obiettivo principale erano i gioielli in oro, e dopo aver arraffato tutto ciò che potevano, sono rapidamente fuggiti dall’abitazione, probabilmente a bordo di un’auto che li attendeva nelle vicinanze. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Torna l’allarme sicurezza ad Aprilia, dove unasituata nella zona di Vallelata è stata presa di mira da una banda ditori nella mattinata di ieri. Due uomini, di cui uno armato di pistola, hanno fatto irruzione nell’abitazione mentre all’interno si trovava solo la proprietaria, una donna che ha vissuto momenti di grande paura.a volto coperto e minacce con armi Gli aggressori, entrambi con il volto coperto, sono riusciti a introdursi nellae, una volta all’interno, hanno immediatamente puntato la pistola contro la donna, minacciandola. La vittima è stata immobilizzata e costretta a guardare mentre i malviventi svaligiavano la casa. Il loro obiettivo principale erano iin oro, e dopo aver arraffato tutto ciò che potevano, sono rapidamente fuggiti dall’abitazione, probabilmente a bordo di un’auto che li attendeva nelle vicinanze.

