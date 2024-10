Quincy Promes esce dal carcere su cauzione e torna subito a giocare: ma può farlo solo in Arabia (Di martedì 29 ottobre 2024) Quincy Promes è tornato a giocare e ha subito segnato al suo debutto con il suo nuovo club, lo United FC. Ma può farlo solamente negli Emirati Arabi Uniti, dove ha ottenuto la cauzione dal carcere a seguito della condanna di 6 anni per traffico internazionale di droga. Se lasciasse il Paese finirebbe di nuovo dietro le sbarre. Fanpage.it - Quincy Promes esce dal carcere su cauzione e torna subito a giocare: ma può farlo solo in Arabia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024)to ae hasegnato al suo debutto con il suo nuovo club, lo United FC. Ma puòsolamente negli Emirati Arabi Uniti, dove ha ottenuto ladala seguito della condanna di 6 anni per traffico internazionale di droga. Se lasciasse il Paese finirebbe di nuovo dietro le sbarre.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dalsu cauzione e torna subito a giocare: ma può farlo solo in Arabia; Il calciatorecondannato a 6 anni per traffico di cocaina: perché potrebbe evitare ilarrestato a Dubai: in Olanda deve scontare 6 anni di; Le intercettazioni incastrano, l'attaccante è nei guai: avrebbe accoltellato il cugino; Dani Alves, chi pagherà la cauzione da un milione di euro per tirarlo fuori dal

Il disturbatore tv Gabriele Paolini esce dal carcere e annuncia di voler cambiare sesso

(tg24.sky.it)

La notizia arriva direttamente dal carcere di Rieti, dove è attualmente detenuto. L'arresto di Paolini non è collegato alle sue incursioni nei programmi televisivi. Nel giugno 2021, la Corte di ...

Condannata per omicidio esce dal carcere per un permesso premio

(vivienna.it)

Le previsioni sulla pena Considerando il periodo già trascorso in carcere dal giorno dell’arresto in flagranza, il 4 febbraio 2023, i legali stimano che Laura Di Dio potrebbe dover scontare ...

Bannon esce dal carcere dopo quattro mesi. Trump: salvato da Dio per il bene degli Usa

(quotidiano.net)

Steve Bannon uscirà dal carcere per la "battaglia finale", pronto a tornare in onda sul podcast 'War Room' per sostenere Trump. Mentre Springsteen e Gates si schierano con i democratici.

Accoltellò i genitori, esce dall’ospedale e va in carcere

(cronachemarche.it)

Al 23enne, uscito dal nosocomio maceratese i carabinieri hanno ntificato l’ordine di custodia cautelare per tentato omicidio e lesioni gravi. Da qui il trasferimento in carcere ad Ancona.