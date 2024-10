Quando il gatto scatta sulla fascia: un’azione da Serie A allo stadio Franchi (Di martedì 29 ottobre 2024) Firenze, 29 ottobre 2024 – Accade l’incredibile domenica 27 ottobre, durante l’incontro fra Fiorentina e Roma. Sul campo dello stadio Franchi compare un gatto durante il secondo tempo. Il felino scatta sulla fascia e, dopo lo smarrimento iniziale, riesce a guadagnare l’uscita. Strappando anche gli applausi al pubblico. Fiorentina-Roma 5-1: spettacolare goleada viola, giallorossi umiliati Di certo, è un micio che ha portato fortuna alla squadra di Palladino, che ha vinto in maniera convinta 5-1 contro i giallorossi, innescando anche un’ulteriore crisi sportiva per la squadra capitolina. Ma come è entrato il gatto allo stadio Franchi? E’ possibile che il maxi cantiere per la ristrutturazione abbia permesso alla bestiola di infilarsi da qualche pertugio. Senza che nessuno, visti i ponteggi e i cantieri, si sia accorto di lui. Chissà, magari era nello stadio da tempo. Lanazione.it - Quando il gatto scatta sulla fascia: un’azione da Serie A allo stadio Franchi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Firenze, 29 ottobre 2024 – Accade l’incredibile domenica 27 ottobre, durante l’incontro fra Fiorentina e Roma. Sul campo dellocompare undurante il secondo tempo. Il felinoe, dopo lo smarrimento iniziale, riesce a guadagnare l’uscita. Strappando anche gli applausi al pubblico. Fiorentina-Roma 5-1: spettacolare goleada viola, girossi umiliati Di certo, è un micio che ha portato fortuna alla squadra di Palladino, che ha vinto in maniera convinta 5-1 contro i girossi, innescando anche un’ulteriore crisi sportiva per la squadra capitolina. Ma come è entrato il? E’ possibile che il maxi cantiere per la ristrutturazione abbia permesso alla bestiola di infilarsi da qualche pertugio. Senza che nessuno, visti i ponteggi e i cantieri, si sia accorto di lui. Chissà, magari era nelloda tempo.

