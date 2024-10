Lidentita.it - PRIMA PAGINA-Informazione è potere. Se chi è al servizio dello Stato agisce contro lo Stato

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’. È semprecosì e lo sarà sempre. Essere a conoscenza in anticipo di dettagli e strategie aziendali, ricevere in antenotizie riservate, avere accesso a file coperti da segreto o semplicemente dalla privacy è certamente un valore aggiunto per chi, in ambiti differenti, trae un vantaggio competitivo dalledelle quali. Se chi è alloL'Identità.