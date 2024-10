Post su Facebook contro l’ambasciata italiana, palermitano rischia 4 anni di carcere a Malta (Di martedì 29 ottobre 2024) E’ stato fermato per un banale controllo ma alla fine, inserendo il suo nome in banca dati è venuto fuori che su di lui c'era un mandato di cattura europeo. La polizia ha rintracciato allo Sperone un 35enne ricercato dalla giustizia maltese per un procedimento penale ancora pendente avviato nel Palermotoday.it - Post su Facebook contro l’ambasciata italiana, palermitano rischia 4 anni di carcere a Malta Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) E’ stato fermato per un banalello ma alla fine, inserendo il suo nome in banca dati è venuto fuori che su di lui c'era un mandato di cattura europeo. La polizia ha rintracciato allo Sperone un 35enne ricercato dalla giustizia maltese per un procedimento penale ancora pendente avviato nel

Post su Fb contro Vannacci, militare condannato per diffamazione

(Adnkronos) - Scrisse post offensivi su Facebook contro Roberto Vannacci. Oggi il gup del Tribunale militare di Napoli lo ha condannato a sei mesi, pena sospesa, per diffamazione. Il sottufficiale ...

(Adnkronos) – Scrisse post offensivi su Facebook contro Roberto Vannacci. Oggi il gup del Tribunale militare di Napoli lo ha condannato a sei mesi, pena sospesa, per diffamazione. Il sottufficiale è ...

Spari contro l'ambasciata di Israele a Stoccolma

La polizia svedese ha riferito che colpi d'arma da fuoco sono stati diretti contro l'ambasciata israeliana a Stoccolma nella serata di martedì, precisando che nessuno è rimasto ferito.

Venezuela, 'sventato un attentato contro l'ambasciata argentina'

Secondo Cabello l'obiettivo dell'attacco contro l'ambasciata argentina sarebbe quello di incolpare poi il governo di Nicolás Maduro con un'operazione di una non meglio specificata contro ...