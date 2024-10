Cityrumors.it - Piacenza, cade dall’ottavo piano e muore. In manette l’ex fidanzato 15enne: l’accusa è di omicidio volontario

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Per la morte di Aurora, cadutae morta sul colpo, è finito in carcere. Qual è l’esito dell’autopsia Secondo gli inquirenti, a togliere la vita ad Aurora anon sarebbe stato un folle gestoche le avrebbe imposto quel salto nel vuoto, quanto più una spinta messa in atto dal suo ex, unche ora si trova nel carcere minorile del Pratello a Bologna condi. Nel corso dell’interrogatorio di venerdì il giovane aveva negato ogni responsabilità e la sua difesa prosegue su questa linea ma i famigliari di Aurora non gli credono, così come gli investigatori.. Inè di(cityrumors.