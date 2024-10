Perché il M5S è crollato il Liguria e quali sono le responsabilità di Giuseppe Conte (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo il risultato in Liguria, in vista delle Regionali in Umbria ed Emilia-Romagna, Elly Schlein dovrà chiedersi se davvero ha senso continuare a considerare Giuseppe Conte un alleato affidabile: lo scontro tra il leader del Movimento e Beppe Grillo non solo ha dimezzato i voti del M5s, ma contribuito in modo determinante alla sconfitta di Orlando in Liguria. Fanpage.it - Perché il M5S è crollato il Liguria e quali sono le responsabilità di Giuseppe Conte Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo il risultato in, in vista delle Regionali in Umbria ed Emilia-Romagna, Elly Schlein dovrà chiedersi se davvero ha senso continuare a considerareun alleato affidabile: lo scontro tra il leader del Movimento e Beppe Grillo non solo ha dimezzato i voti del M5s, ma contribuito in modo determinante alla sconfitta di Orlando in

