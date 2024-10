“Perché è entrata”. Grande Fratello, Federica già beccata: si scopre tutto ore dopo il suo ingresso (Di martedì 29 ottobre 2024) Lo scorso anno, il Grande Fratello ha lanciato un inedito crossover con Temptation Island, una fusione che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Anche in questa diciottesima edizione del reality, l’amore si conferma protagonista, soprattutto con il quadrilatero amoroso che coinvolge Javier, Shaila, Lorenzo ed Helena, al centro di innumerevoli discussioni. Ma le dinamiche potrebbero cambiare presto: l’ingresso di Federica Petagna, che sembra avere le idee molto chiare su chi corteggiare, promette di portare scompiglio nella Casa. Federica è stata uno dei volti più seguiti dell’ultima stagione di Temptation Island, con una storia d’amore movimentata. Nonostante sia tornata tra le braccia del fidanzato Alfonso al falò finale, i due si sono lasciati poco dopo la fine del programma. Tuttivip.it - “Perché è entrata”. Grande Fratello, Federica già beccata: si scopre tutto ore dopo il suo ingresso Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Lo scorso anno, ilha lanciato un inedito crossover con Temptation Island, una fusione che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Anche in questa diciottesima edizione del reality, l’amore si conferma protagonista, sopratcon il quadrilatero amoroso che coinvolge Javier, Shaila, Lorenzo ed Helena, al centro di innumerevoli discussioni. Ma le dinamiche potrebbero cambiare presto: l’diPetagna, che sembra avere le idee molto chiare su chi corteggiare, promette di portare scompiglio nella Casa.è stata uno dei volti più seguiti dell’ultima stagione di Temptation Island, con una storia d’amore movimentata. Nonostante sia tornata tra le braccia del fidanzato Alfonso al falò finale, i due si sono lasciati pocola fine del programma.

