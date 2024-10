Ilgiorno.it - Pazzali e la richiesta agli hacker su Leonardo La Russa: caccia alle informazioni il giorno dopo il presunto stupro (ancora non denunciato)

(Di martedì 29 ottobre 2024) Milano – Il titolare della Equalize e presidente di Fondazione Fiera Milano (ora autosospeso) Enricoha chiesto "novità" in merito alladisu Ignazio Lae sulla sua famiglia proprio ilsuccessivo alla presunta violenza sessuale che uno dei figli del presidente del Senato,Apache, avrebbe commesso in casa ai danni di una 22enne, che nelle settimane successive lo ha. Un particolare messo in evidenza nell'informativa dei carabinieri di Varese, nell'ambito delle indagini della Dda di Milano che hanno smantellato la rete di presunti cyber-spioni. Ladidella Equalize viene infatti intercettata17.57 del 19 maggio 2023 e, si legge nell'informativa, "proprio la notte tra il 18 e il 19 maggio il figlio di Lapasserà la notte con una ragazza che poi lo denuncerà per".