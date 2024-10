Pallone d’oro, vince Rodri e Real Madrid boicotta premio (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – Rodri vince il Pallone d'Oro. Il centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola campione d'Europa ha vinto L'articolo Pallone d’oro, vince Rodri e Real Madrid boicotta premio proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Pallone d’oro, vince Rodri e Real Madrid boicotta premio Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) –ild'Oro. Il centrocampista del Manchester City e della nazionale spagnola campione d'Europa ha vinto L'articoloproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Il talento del Manchester City e della Spagna trionfa su quelli della squadra di Ancelotti e tutti i Blancos disertano l'evento

Grande emozione per il centrocampista, che si aggiudica il Pallone d'Oro 2024: "Questa è la vittoria del calcio spagnolo. Lo dedico a chi non l'ha vinto in passato come Xavi, Iniesta e Casillas.

Nella top 5 figura Lautaro Martinez dell'Inter