Orsolini-Odgaard il Bologna passa a Cagliari Dorgu show il Lecce affonda il Verona

I risultati delle prime due partite della decima giornata di Serie A: vittorie per Bologna e Lecce, Verona in picchiata Vince il Bologna, vince il Lecce: Cagliari e Verona ko nelle prime due partite della decima giornata di Serie A, turno infrasettimanale che proseguirà in serata con la sfida tra Milan e Napoli. In Sardegna, la formazione di Italiano parte in apnea, rischia di andare sotto in un paio di occasioni nel primo tempo, poi però trova la rete di Orsolini che apre un altro match. La squadra di casa prova a riacciuffare il pareggio, ma i tentativi sbattono su uno Skorupski in formato super.

Bologna corsaro: Orsolini e Odgaard sbancano Cagliari

Nell'anticipo della 10ª giornata di Serie A, la squadra di Italiano passa all'Unipol Domus con un gol per tempo e torna a metà classifica ...

Cagliari-Bologna 0-2, gol di Orsolini e Odgaard: Italiano torna alla vittoria

Fra serie A e Champions il Bologna aveva vinto solo una volta, ma a Cagliari la squadra di Italiano torna a sorridere ...

Il Cagliari non si riprende: alla Domus passa il Bologna, 0-2 un gol per tempo

Seconda sconfitta di fila per il Cagliari, che perde con lo stesso risultato di venerdì scorso a Udine: il Bologna si impone per 0-2 alla Domus con un gol per tempo. Brutta prestazione della squadra ...

Pagelle Cagliari-Bologna 0-2: Ndoye treno che non fa fermate. Male Scuffet e Viola

Serie A, Cagliari-Bologna 0-2 pagelle: secondo successo in campionato per gli uomini di Italiano, che vincono coi gol di Orsolini e Odgaard. Ndoye top.