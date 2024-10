Novartis, Action Paper “Partner per il Futuro” per la sanità di domani (Di martedì 29 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Riduzione delle disuguaglianze, per garantire un accesso equo e tempestivo ai servizi sanitari; promozione della prevenzione per migliorare la salute e il benessere dei cittadini; formazione e valorizzazione dei professionisti sanitari e rafforzamento di nuovi modelli di Partnership tra settore pubblico e privato, per migliorare l’efficienza e la qualità dell’assistenza sanitaria. Sono questi gli obiettivi strategici al centro dell’Action Paper “Partner per il Futuro”, la piattaforma di collaborazione nata nel 2023 su iniziativa di Novartis, che ha coinvolto, a partire dall’ascolto delle giovani generazioni, molteplici attori del sistema salute per lavorare insieme all’identificazione di linee d’azione concrete, nell’ottica dell’evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Unlimitednews.it - Novartis, Action Paper “Partner per il Futuro” per la sanità di domani Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Riduzione delle disuguaglianze, per garantire un accesso equo e tempestivo ai servizi sanitari; promozione della prevenzione per migliorare la salute e il benessere dei cittadini; formazione e valorizzazione dei professionisti sanitari e rafforzamento di nuovi modelli diship tra settore pubblico e privato, per migliorare l’efficienza e la qualità dell’assistenza sanitaria. Sono questi gli obiettivi strategici al centro dell’per il”, la piattaforma di collaborazione nata nel 2023 su iniziativa di, che ha coinvolto, a partire dall’ascolto delle giovani generazioni, molteplici attori del sistema salute per lavorare insieme all’identificazione di linee d’azione concrete, nell’ottica dell’evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Novartis, Action Paper "Partner per il Futuro" per la sanità di domani

ROMA (ITALPRESS) – Riduzione delle disuguaglianze, per garantire un accesso equo e tempestivo ai servizi sanitari; promozione della prevenzione per migliorare la salute e il benessere dei cittadini; f

Un documento che formula proposte e delinea obiettivi per un Ssn migliore e al passo con i tempi, sullo sfondo di un modello di collaborazione tra tutti gli attori del sistema salute in Italia. È l'Ac

Nove interventi per rendere il servizio sanitario migliore oggi e in grado di affrontare le sfide che lo attendono nel prossimo futuro.

Ridurre le disuguaglianze al fine di garantire a tutti i cittadini un accesso equo e tempestivo ai servizi sanitari; promuove la prevenzione; rafforzare la formazione dei professionisti sanitari e val