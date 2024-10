Calciomercato.it - Novak Djokovic, ora è davvero finita: si chiude per sempre un’epoca

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di martedì 29 ottobre 2024), adesso è veramente la fine: sipernel tennis mondiale. Ecco cos’è successo Il 2024 sta per concludersi e non è stato per nulla un anno semplice per. Il tennista serbo non ha vinto un singolo trofeo, perdendo anche contro Jannik Sinner alle semifinali degli Australian Open e nella finale della Six Kings Slam. L’unica grandissima gioia per Nole in questa stagione, è stata la vittoria alle Olimpiadi della medaglia d’oro, battendo in finale Carlos Alcaraz.in conferenza (LaPresse) – Calciomercato.itUna gioia immensa per il tennista, che sognava da una vita di riuscire a vincere la medaglia tanto sognata. Intorno a quel successo, però, fin troppe delusioni, per un’annata che ha mostrato gli evidenti segni del cambio generazionale anche per il classe ’87, che non è più ormai un ragazzino.