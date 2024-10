Non solo cibo, anche i fiori possono essere biologici: ecco dove comprarli e come curarli (Di martedì 29 ottobre 2024) Qualsiasi consumatore, oggi, sa che gli alimenti che acquista, anche al supermercato, possono essere certificati come biologici. Si tratta di frutta e verdura, ma anche latticini, uova e carne, prodotti senza pesticidi e in modo sostenibile. Ben pochi invece sanno, però, che anche i fiori possono essere “bio”, con caratteristiche del tutto diverse dai fiori che, magari, arrivano da altri Paesi, o sono completamente fuori stagione. Tanto che, spesso, muoiono rapidamente. Altro che pesticidi: decotti, infusi e microorganismi Ma che cosa significa coltivazione biologica dei fiori? Ce lo spiega, Mara Zambelli, coltivatrice biologica, tecnico di agricoltura biologica e floral designer, ideatrice e responsabile di “Tuliprendi”, la flower farm dell’azienda agricola biologica “Le Terrazze del Canto” a Mapello, in provincia di Bergamo, e autrice del libro fiori bio. Ilfattoquotidiano.it - Non solo cibo, anche i fiori possono essere biologici: ecco dove comprarli e come curarli Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Qualsiasi consumatore, oggi, sa che gli alimenti che acquista,al supermercato,certificati. Si tratta di frutta e verdura, malatticini, uova e carne, prodotti senza pesticidi e in modo sostenibile. Ben pochi invece sanno, però, che“bio”, con caratteristiche del tutto diverse daiche, magari, arrivano da altri Paesi, o sono completamente fuori stagione. Tanto che, spesso, muoiono rapidamente. Altro che pesticidi: decotti, infusi e microorganismi Ma che cosa significa coltivazione biologica dei? Ce lo spiega, Mara Zambelli, coltivatrice biologica, tecnico di agricoltura biologica e floral designer, ideatrice e responsabile di “Tuliprendi”, la flower farm dell’azienda agricola biologica “Le Terrazze del Canto” a Mapello, in provincia di Bergamo, e autrice del librobio.

