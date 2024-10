Oasport.it - NextGen Finals 2024: i tennisti qualificati e chi è ancora in bilico. Azzurri fuori dai giochi

(Di martedì 29 ottobre 2024) E’ sempre un appuntamento interessante e attraente per tutti gli spettatori e quest’anno sarà collocato in una data particolare: le Next Gen ATPsi svolgeranno dal 18 al 22 dicembre a Gedda (Arabia Saudita) e si collocano di fatto in apertura della stagione ventura dopo una breve pausa tra le finali di Coppa Davis e l’inizio del 2025. Next Gen ATPche saranno differenti rispetto al passato: vi partecipano infatti non più gli under 21, ma gli under 20, quindi inati dal 2004 in poi.non è noto se ci sarà o meno una wild card come negli anni passati, ma sicuramente tra ic’è Arthur Fils, finalista lo scorso anno. Vedremo se il francese tornerà a confrontarsi in questo contesto oppure preferirà fermarsi qualche giorno in più per preparare la stagione ventura.