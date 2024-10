361magazine.com - «Nessuno ha mosso un dito»: la verità sull’impero di Chiara Ferragni

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) Parla uno dei soci A Il Giornale arriva lasu quello che sta accadendo alle realtà imprenriali di. Ha infatti parlato Pasquale Morgese, azionista al 27,5% di Fenice Srl, società dell’influencer. Negli ultimi anni, per rilanciare l’attività è stato nominato Claudio Calabi come nuovo amministratore unico dell’azienda. Intanto si aspettano i bilanci di Sisterhood (la holding del gruppo) e Fenice. Spiega così Morgese al Giornale, «il business nel 2024 è crollato drammaticamente, ma in questi mesihaun». Oltre Morgese le quote sono al 32,5 allae al 40% a Paolo Barletta. «Io ho investito 12 anni della mia vita in questa società che da quasi un anno, da quando è scoppiato il pandoro-gate, è bloccata. Ora serve un piano industriale per capire che cosa fare.