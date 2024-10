Lanazione.it - Nasce la consulta per migliorare i paesi

(Di martedì 29 ottobre 2024)rà anche a Bagno a Ripoli (nella foto il sindaco Francesco Pignotti) ladelle frazioni, un nuovo organismo consultivo (già attivato in altri Comuni) costituito da cittadini, associazioni e realtà locali. Avrà il compito di raccogliere critiche, segnalazioni, suggerimenti e fare proposte all’amministrazione comunale. Una voce dai territori per migliorarli insieme che si riunirà periodicamente per poi riportare il proprio pensiero al Comune. In vista della loro costituzione, sindaco e giunta sono in tour nelle frazioni: incontrano i cittadini di pese in paese per raccontare i progetti dell’amministrazione in quella specifica zona e poi ascoltare proposte e problemi. La prima tappa è questa sera alle 21 al circolo Acli in via Chiantigiana, dedicato ai cittadini di Ponte a Ema.