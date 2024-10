Ilrestodelcarlino.it - Musei civici, ingresso abbagliante. A nuovo il portale di Palazzo Mosca

(Di martedì 29 ottobre 2024) E’ stato restituito allo splendore originale l’di, sede dei, grazie all’intervento di restauro che ha interessato illapideo e il portone in legno dell’edificio. Comune di Pesaro e Lions Club Pesaro Host hanno condiviso la volontà di lasciare, nell’anno di Pesaro Capitale Italiana della Cultura, tracce permanenti sul patrimonio culturale cittadino. L’intervento è stato finanziato dal Lions Club Pesaro Host per un importo di 14.408 euro ed è partito nel marzo di quest’anno - sotto la presidenza di Andrea Luminati – per concludersi i primi di luglio con l’attuale presidenza di Alberto Marchetti. A realizzarlo, la ditta Gamma srl Restauro e Conservazione Opere d’Arte (Fano).