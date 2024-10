Morte Matilde Lorenzi: ecco tutti gli incidenti mortali sugli sci degli atleti negli anni (Di martedì 29 ottobre 2024) Matilde Lorenzi, promessa dello sci azzurro, è morta dopo una caduta in Val Senales, in Alto Adige, durante un allenamento. E’ solo l’ultima di una lunga serie di tragedie sulla neve: ripercorriamo alcuni di questi tragici incidenti. Giacinto Sertorelli, due volte medaglia d’argento ai Mondiali, è morto nel 1938 per le conseguenze di una caduta a Garmisch-Partenkirchen. Stessa sorte è toccata nel 1953 a Ilio Colli, schiantatosi contro un albero a più di 100 km orari durante la gara internazionale di discesa libera Trofeo Fiocchi-Coppa Città di Lecco. Durante le riprese del film ‘Skifaszinationen’ morirono lo statunitense Buddy Werner – primo sciatore a stelle e strisce di livello internazionale – e la tedesca Brbara Henneberger, travolti da una valanga il 12 aprile del 1964 a Celerina, in Svizzera. Lapresse.it - Morte Matilde Lorenzi: ecco tutti gli incidenti mortali sugli sci degli atleti negli anni Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024), promessa dello sci azzurro, è morta dopo una caduta in Val Senales, in Alto Adige, durante un allenamento. E’ solo l’ultima di una lunga serie di tragedie sulla neve: ripercorriamo alcuni di questi tragici. Giacinto Sertorelli, due volte medaglia d’argento ai Mondiali, è morto nel 1938 per le conseguenze di una caduta a Garmisch-Partenkirchen. Stessa sorte è toccata nel 1953 a Ilio Colli, schiantatosi contro un albero a più di 100 km orari durante la gara internazionale di discesa libera Trofeo Fiocchi-Coppa Città di L. Durante le riprese del film ‘Skifaszinationen’ morirono lo statunitense Buddy Werner – primo sciatore a stelle e strisce di livello internazionale – e la tedesca Brbara Henneberger, travolti da una valanga il 12 aprile del 1964 a Celerina, in Svizzera.

