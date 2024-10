Morte 13enne Loredana Lecciso | C’è troppa violenza anche la musica di oggi non aiuta

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Il vero problema siamo noi genitori, che dovremmo farci un esame di coscienza. Mala scuola e le istituzioni”, cosìcommenta, da mamma di tre ragazzi, l’ultimo caso di cronaca nera che vede coinvolti dei giovanissimi: quello di Aurora, ladi Piacenza morta dopo essere precipitata dal settimo piano del suo palazzo per il quale è stato fermato il fidanzato 15enne della ragazzina, già indagato a piede libero per omicidio volontario. “I ragazzi di– dice– non abitano in una bellissima società: non hanno la possibilità di vivere un’adolescenza serena come quella che mediamente ha vissuto la mia generazione”. Un contributo alla– sottolinea– “arrivadal fenomeno dell’emulazione, per esempio attraverso ladiche non amo. Prima al centro delle canzoni c’era l’amore, orae parolacce.