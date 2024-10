Mistermovie.it - Mister Movie | Will Poulter, Eiza González e altri si uniscono al cast di I Love Boosters di Boots Riley

Il film I Love Boosters, diretto dal visionario regista Boots Riley, si arricchisce di nuovi talenti: Will Poulter, Eiza González, Taylour Paige e Poppy Liu sono stati ufficialmente confermati nel cast. L'atteso progetto, prodotto da NEON, vedrà Riley dirigere un cast di altissimo profilo in un'avventura unica e irriverente. Le riprese sono previste per questo autunno, con una trama che si prospetta avvincente e ricca di suspense. I Nuovi Volti di I Love Boosters e i Progetti Recenti dei Protagonisti Will Poulter, recentemente apparso nella serie di successo The Bear, sta vivendo un periodo d'oro: oltre al coinvolgimento in I Love Boosters, è impegnato in progetti di alto profilo come On Swift Horse della Sony e Death of a Unicorn di A24.