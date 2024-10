Mistermovie.it - Mister Movie | Un anno dopo al morte di Matthew Perry, la mamma svela l’ultima telefonata

(Di martedì 29 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. A undalla scomparsa di, la madre dell’attore, Suzanne Morrison, ha voluto ricordare il figlio con un’intervista toccante. Ripercorriamo insieme le ultime ore di vita di Chandler Bing e le rivelazioni sull’overdose che lo ha portato via., un: il ricordo di una madre e le ombre di una tragedia Il 28 ottobre 2023 il mondo dello spettacolo piangeva la scomparsa di, l’indimenticabile Chandler Bing di “Friends”. Un, il dolore della perdita è ancora vivo, soprattutto per la madre dell’attore, Suzanne Morrison, che in un’intervista alla NBC ha voluto ricordare il figlio e condividere con il pubblico alcuni dettagli inediti sulla sua tragica scomparsa.