Mister Movie | Gabriele Muccino vuole Damiano David in un suo film

Gabriele Muccino si racconta in una lunga intervista a RaiRadio2, rivelando i segreti del suo successo e i criteri che lo guidano nella scelta degli attori. Il regista parla della sua esperienza, delle sue paure e dei suoi sogni, svelando un lato più intimo e personale. Gabriele Muccino vuole Damiano David dei Maneskin in un suo film. In una recente intervista a RaiRadio2, il celebre regista Gabriele Muccino ha condiviso con il pubblico i retroscena della sua carriera e i suoi pensieri sul mondo del cinema. Il regista romano ha parlato apertamente delle difficoltà affrontate nel corso della sua vita, come la balbuzie, e di come sia riuscito a superare gli ostacoli grazie alla sua determinazione e alla sua passione per il cinema.