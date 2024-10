Milan, perché Pulisic è in panchina contro il Napoli (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Milan di Paulo Fonseca, almeno inizialmente, dovrà fare a meno di Christian Pulisic, giocatore fondamentale nello scacchiere dell`allenatore Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Ildi Paulo Fonseca, almeno inizialmente, dovrà fare a meno di Christian, giocatore fondamentale nello scacchiere dell`allenatore

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, perchéè incontro il Napoli|Serie A;, altra tegola per Fonseca:ha l'influenza, partirà dallapotrebbe partire dallaa causa di uno stato influenzale (Sky Sport); Sky -verso lain-Napoli, ha l'influenza: ecco chi lo sostituirà; Sky -, forfait dell'ultimo minuto:verso lacol Napoli; Perchépotrebbe saltare la prossima sfida delcontro il Venezia in Serie A; Leggi >>>

SKY - Milan-Napoli, Pulisic potrebbe partire dalla panchina per un inizio di stato influenzale

(napolimagazine.com)

Peppe Di Stefano, giornalista Sky vicino alle vicende di casa Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del match col Napoli: "Pulisic ha un inizio di stato influenzale che potrebbe portarlo in ...

Milan Napoli, bomba clamorosa sulla formazione: Leao va in panchina

(milannews24.com)

Milan Napoli, bomba clamorosa sulla formazione: Leao va in panchina. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera Alla vigilia del match del Milan contro il Napoli il giornalista Luca Bianchin rilas ...

Leao ancora verso la panchina: Fonseca punta su Okafor per Milan-Napoli

(dazn.com)

Il tecnico portoghese ha provato una squadra con Noah assieme a Chukwueze e Pulisic. Rafa fuori come contro l'Udinese... e il rapporto tra i due si fa sempre più delicato. A sinistra, più Terracciano ...

Milan, nessuno come Pulisic: la statistica incorona lo statunitense, è primo in Europa

(spaziomilan.it)

In un inizio di stagione tra alti e bassi il Milan si coccola Christian Pulisic. L'ex Chelsea sembra in stato di grazia in questo periodo.