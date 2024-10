Milan-Napoli, Politano: “Vincere ci darebbe quella spinta in più” (Di martedì 29 ottobre 2024) L’esterno azzurro carica l’ambiente prima della sfida di San Siro contro il Milan Matteo Politano ha parlato ai microfoni di DAZN prima del big match tra Milan e Napoli a San Siro. L’attaccante azzurro ha analizzato con lucidità il momento della squadra, senza nascondere l’importanza della sfida ma guardando anche oltre. “Una vittoria oggi avrebbe un sapore speciale”, ha dichiarato Politano. “Ci darebbe quella spinta in più necessaria per affrontare al meglio i prossimi impegni”. L’esterno del Napoli però mantiene i piedi per terra: “Il campionato è ancora lungo e ci sono tante squadre del nostro livello. Sarebbe sicuramente un bel tassello da aggiungere al nostro percorso”. Napolipiu.com - Milan-Napoli, Politano: “Vincere ci darebbe quella spinta in più” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 29 ottobre 2024) L’esterno azzurro carica l’ambiente prima della sfida di San Siro contro ilMatteoha parlato ai microfoni di DAZN prima del big match traa San Siro. L’attaccante azzurro ha analizzato con lucidità il momento della squadra, senza nascondere l’importanza della sfida ma guardando anche oltre. “Una vittoria oggi avrebbe un sapore speciale”, ha dichiarato. “Ciin più necessaria per affrontare al meglio i prossimi impegni”. L’esterno delperò mantiene i piedi per terra: “Il campionato è ancora lungo e ci sono tante squadre del nostro livello. Sarebbe sicuramente un bel tassello da aggiungere al nostro percorso”.

