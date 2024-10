Ilnapolista.it - Milan-Napoli 0-1, Lukaku, Lukaku, Lukaku

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Si è parlato tanto, forse anche troppo diin questa settimana. Secondo molti, moltissimi, l’attaccante del, fortemente voluto da Antonio Conte, stava deludendo e non era assolutamente ai suoi livelli. C’era anche chi paventava che Romelu non sarebbe più tornato ai suoi livelli e inveceha buttato tutti. Al 6? del big match contro ila San Siro ci pensa proprio lui a sparare la partita e portare in vantaggio il. Azione perfetta del: Anguissa serve centralmente, che fisicamente si impone su Pavlovic insaccando con il mancino il vantaggio azzurro. Leggi anche: Aiuto, si è rimpicciolitoil mistero delL'articolo0-1,ilsta.