Mesagne-San Pietro Vernotico | incidente un morto Apecar ribaltato

L'Apecar per cause da dettagliare è uscito fuori strada e si è ribaltato in un campo. L'uomo, originario di Mesagne, era ancora cosciente quando sono arrivati i soccorritori. Dopo poco però è stato colto da un malore ed è morto. Accaduto nel tardo pomeriggio in un tratto della strada provinciale Mesagne-San Pietro Vernotico.

