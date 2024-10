Meloni, Ita Airways torna a collegare Italia-Libia da 2025 (Di martedì 29 ottobre 2024) "Sono fiera di annunciare che Ita Airways tornerà a collegare le nostre due nazioni dal gennaio 2025. E sono fiera che l'Italia sia stata la prima nazione occidentale a cancellare il parere negativo sui viaggi d'affari in Libia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al Business Forum Italia-Libia, a Tripoli. Quotidiano.net - Meloni, Ita Airways torna a collegare Italia-Libia da 2025 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) "Sono fiera di annunciare che Itatornerà ale nostre due nazioni dal gennaio. E sono fiera che l'sia stata la prima nazione occidentale a cancellare il parere negativo sui viaggi d'affari in". Lo ha detto la premier Giorgia, intervenendo al Business Forum, a Tripoli.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni, Ita Airways torna a collegare Italia-Libia da 2025

(quotidiano.net)

"Sono fiera di annunciare che Ita Airways tornerà a collegare le nostre due nazioni dal gennaio 2025. E sono fiera che l'Italia sia stata la prima nazione occidentale a cancellare il parere negativo ...

Ita Airways to resume flights to Libya in 2025 says Meloni

(ansa.it)

Premier Giorgia Meloni on Tuesday said Ita Airways will resume direct flights between Italy and Libya starting in January 2025, addressing the Italy-Libya Business Forum in Tripoli. (ANSA) ...

Bucci contro il rigassificatore a Vado Ligure: “A Meloni dirò che non lo voglio, non ha senso. È a Piombino e sta lì, punto”

(ilfattoquotidiano.it)

Una posizione molto diversa rispetto a quando, nel settembre 2022, a margine di un incontro con Salvini, rilanciava con entusiasmo la proposta di Toti ...

Cosa succede davvero in Ita Airways?

(startmag.it)

L’articolo in sostanza ricostruisce l’antefatto e punta il dito su Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Governo presieduto da Giorgia Meloni ... una battuta e ...