Meloni a Tripoli: “Da gennaio 2025 torneranno i voli per la Libia di Ita Airways” (Di martedì 29 ottobre 2024) “Sono fiera di annunciare che Ita Airways tornerà a collegare le nostre due nazioni dal gennaio 2025. E sono fiera che l’Italia sia stata la prima nazione occidentale a cancellare il parere negativo sui viaggi d’affari in Libia“. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al Business Forum Italia-Libia, a Tripoli L'articolo Meloni a Tripoli: “Da gennaio 2025 torneranno i voli per la Libia di Ita Airways” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Meloni a Tripoli: “Da gennaio 2025 torneranno i voli per la Libia di Ita Airways” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) “Sono fiera di annunciare che Itatornerà a collegare le nostre due nazioni dal. E sono fiera che l’Italia sia stata la prima nazione occidentale a cancellare il parere negativo sui viaggi d’affari in“. Lo ha detto la premier Giorgia, intervenendo al Business Forum Italia-, aL'articolo: “Daper ladi Ita” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Giorgiaper il Business Forum Italia-Libia: "Ora facciamo un salto di qualità";: “Rapporto con la Libia priorità per l'Italia e per l'Europa”;: “Da2025 torneranno i voli per la Libia di Ita Airways”; Giorgia: "Datornano i voli Italia-Libia";: "I nostri destini intrecciati, la Libia è una priorità per noi e per la Ue" (video);in Libia firma 8 accordi, ariprendono i voli; Leggi >>>

IL VIDEO. Meloni annuncia collegamento Ita con Libia da gennaio 2025

(informazione.it)

Roma, 29 ott. 'Sono fiera di poter annunciare oggi che Ita Airways tornerà a collegare le nostre due nazioni dal gennaio 2025. E sono fiera che l'Italia sia stata la prima nazione occidentale a cancel ...

Meloni a Tripoli annuncia la ripresa dei voli Italia-Libia

(corrierenazionale.it)

L'annuncio di Giorgia Meloni dal Business forum Italia-Libia di Tripoli: "La compagnia Ita-Airways tornerà a collegare le nostre Nazioni a partire dal gennaio del 2025".

Giorgia Meloni a Tripoli: "Il rapporto con la Libia una priorità per l'Italia"

(iltempo.it)

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si è recata a Tripoli ...

Meloni vola a Tripoli: "Rapporto con la Libia è priorità per l'Europa"

(msn.com)

Giorgia Meloni ha inaugurato il forum Italia-Libia sull'economia, annunciando l'apertura di un nuovo collegamento: "Ita Airways tornerà a collegare le nostre due nazioni dal gennaio 2025" ...