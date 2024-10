Marina di Pisa: trovato cadavere in Arno (Di martedì 29 ottobre 2024) Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato oggi, 29 ottobre 2024, nel fiume Arno, nei pressi di Marina di Pisa, lungo viale D’Annunzio L'articolo Marina di Pisa: trovato cadavere in Arno proviene da Firenze Post. .com - Marina di Pisa: trovato cadavere in Arno Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) Unin avanzato stato di decomposizione è stato rioggi, 29 ottobre 2024, nel fiume, nei pressi didi, lungo viale D’Annunzio L'articolodiinproviene da Firenze Post.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:diin Arno;corpo senza vita adiunnell’Arno, è in avanzato stato di decomposizione; Recuperato il corpo senza vita di una donna in Arno, zona Ponte Solferino;in spiaggia nel Pisano, si pensa trascinato dal mare; A caccia di funghi, trova nel bosco undecapitato: la testa era a qualche metro dal corpo; Leggi >>>

Marina di Pisa: trovato cadavere in Arno

(firenzepost.it)

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato oggi, 29 ottobre 2024, nel fiume Arno, nei pressi di Marina di Pisa, lungo viale D’Annunzio ...

Trovato un cadavere nell’Arno, è in avanzato stato di decomposizione

(today.it)

Trovato un cadavere nel fiume Arno, nei pressi di Marina di Pisa. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione. Sul posto le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Una volta recuperato sarà ...

Cadavere a Marina di Pisa, era in avanzato stato di decomposizione

(gonews.it)

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato recuperato nel pomeriggio vicino a Marina di Pisa. Si ipotizza possa trattarsi di una donna di 59 ...

Marina Cavalieri, l'infermiera uccisa in casa: il marito scomparso per ore

(today.it)

La tragedia in provincia di Parma. La donna è stata freddata con un proiettile che l'ha colpita in testa. L'uomo bloccato in Toscana e interrogato dai carabinieri. Sono più di 90 le donne uccise in It ...