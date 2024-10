Mafia, droga, incendi ed estorsioni: inflitte 36 condanne per oltre tre secoli e mezzo (Di martedì 29 ottobre 2024) LECCE - Supera i tre secoli e mezzo il totale delle condanne inflitte oggi nel processo abbreviato scaturito dall’operazione “Stealth” su un’associazione mafiosa e su un’organizzazione prevalentemente dedita al traffico di sostanze stupefacenti, al cui vertice, in ogni caso, secondo gli Lecceprima.it - Mafia, droga, incendi ed estorsioni: inflitte 36 condanne per oltre tre secoli e mezzo Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di martedì 29 ottobre 2024) LECCE - Supera i treil totale delleoggi nel processo abbreviato scaturito dall’operazione “Stealth” su un’associazione mafiosa e su un’organizzazione prevalentemente dedita al traffico di sostanze stupefacenti, al cui vertice, in ogni caso, secondo gli

Mafia, droga e armi: le dure condanne

LECCE -Dure condanne per i 36 imputati che hanno chiesto e ottenuto di essere giudicati con rito speciale nell'ambito del processo ...

Emanuele, ucciso a 15 anni nel centro di Napoli, da incensurato. I valori e le regole delle nuove «paranze» ...

Nel luglio del 2023, vennero smantellate due presunte organizzazioni mafiose, in cui comparivano diverse figure femminili, dedite al traffico di droga ... 16 anni ed 8 mesi di reclusione per ...

La brutale uccisione di una ragazza innocente in discoteca a Molfetta svela il volto più feroce della mafia foggiana. Un potere criminale che soffoca comunità e minaccia amministratori locali ...