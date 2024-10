Oasport.it - LIVE Baskonia-Olimpia Milano 52-44, Eurolega basket in DIRETTA: padroni di casa a +8 all’intervallo lungo, Mirotic a quota 16 punti

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude anche il secondo quarto: dopo 20? ilsi trova avanti 52-44 sull’! 52-44 ZACH LEDAY. COL FALLO. 52-42 Rogkavopoulos fa 2/2 in lunetta. 50-42 MIROTIIIC! TRIPLAAAAAAA 50-39 Diop col reverse. 48-39 Armoni Brooks elude la difesa basca e riporta l’sotto la doppia cifra di svantaggio. 48-37 Risponde prontamente Luwawu-Cabarrot, sull’ennesimo assist di Baldwin. 45-37 NIKOLAVA ANCORA A BERSAGLIO DA TRE. 45-34 Luwawu-Cabarrot perfetto dall’angolo: tripla e +11. 42-34 Chiuso il 3+1 dal texano per il -8. 42-33 ARMONI BROOKS! TRIPLA E FALLO, CHE GIOCATA PER L’AMERICANO. 42-30 2/2 per Khalifa Diop in lunetta: idiritornano a +12. 40-30 Moneke attacca benissimo il ferro e riporta il Vitoria-Gasteiz in doppia cifra di vantaggio. 38-30 Rogkavopoulos da tre: +8