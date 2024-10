L’IA non ruberà il lavoro agli agenti: lo cambierà (Di martedì 29 ottobre 2024) L’intelligenza artificiale "avrà un grande futuro, però sono convinto che lo avrà in termini di “co-piloting“, quindi con il ruolo di coadiuvare l’umano". Parola di Paolo Giabardo, direttore generale di Immobiliare.it, nell’intervento al “Re Italy meeting 2024“ organizzato nella Borsa di Milano da Monitorimmobiliare proprio sul tema dell’impatto dell’AI per il settore immobiliare. Un impatto che non dovrebbe intaccare l’occupazione e il lato "umano" del settore. Perché "il tuo lavoro non sarà preso dall’AI, ma da uno che sa usare l’AIÂ", ha suggerito alla platea Giabardo. "Negli ultimi anni tante innovazioni tecnologiche sono arrivate sul mercato, promettendo rivoluzioni che non sono mai arrivate. Ne ricordo due: Crypto e 3D Printing", ha argomentato il dg. "Gli investimenti non sono piccoli, sono enormi e bisogna avere un po’ di accortezza nel capire quali saranno poi i ritorni. Ilgiorno.it - L’IA non ruberà il lavoro agli agenti: lo cambierà Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’intelligenza artificiale "avrà un grande futuro, però sono convinto che lo avrà in termini di “co-piloting“, quindi con il ruolo di coadiuvare l’umano". Parola di Paolo Giabardo, direttore generale di Immobiliare.it, nell’intervento al “Re Italy meeting 2024“ organizzato nella Borsa di Milano da Monitorimmobiliare proprio sul tema dell’impatto dell’AI per il settore immobiliare. Un impatto che non dovrebbe intaccare l’occupazione e il lato "umano" del settore. Perché "il tuonon sarà preso dall’AI, ma da uno che sa usare l’AIÂ", ha suggerito alla platea Giabardo. "Negli ultimi anni tante innovazioni tecnologiche sono arrivate sul mercato, promettendo rivoluzioni che non sono mai arrivate. Ne ricordo due: Crypto e 3D Printing", ha argomentato il dg. "Gli investimenti non sono piccoli, sono enormi e bisogna avere un po’ di accortezza nel capire quali saranno poi i ritorni.

