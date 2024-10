Lanazione.it - L’eurogol dell’ex Dimarco per l’ultima vittoria dei nerazzurri

(Di martedì 29 ottobre 2024) Senza il gioiello che nella giornata precedente – il derby della Madonnina – aveva fatto scoccare l’amore tra Marcus Thuram e gli interisti, probabilmente, il bellissimo siglato da Federicocontro l’Empoli sarebbe stato votato come miglior del mese di settembre 2023, in Serie A. Un colpo al volo di sinistro, dritto all’incrocio e imparabile per Etrit Berisha che ha sancito lo 0-1 delsfida al Castellani tra le due squadre. Per i padroni di casa, alla quinta giornata della scorsa stagione, la situazione era ben più complessa di quella attuale, che ha visto un avvio da record da parte dei ragazzi di Roberto D’Aversa. Un anno fa, in panchina era appena arrivato Aurelio Andreazzoli, subentrato a Paolo Zanetti dopo quattro sconfitte in altrettante uscite, tra le quali anche il durissimo 7-0 rimediato allo Stadio Olimpico, di fronte alla Roma di José Mourinho.