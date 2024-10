Lavori alla rete idrica: rubinetti a secco per 7 ore a Salerno, la mappa dei disagi (Di martedì 29 ottobre 2024) rubinetti a secco, nella notte, a Salerno, per dei Lavori programmati sulla rete idrica sul Corso Vittorio Emanuele, incrocio con via A. Cilento, relativi all’appalto per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti Salernotoday.it - Lavori alla rete idrica: rubinetti a secco per 7 ore a Salerno, la mappa dei disagi Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024), nella notte, a, per deiprogrammati sullasul Corso Vittorio Emanuele, incrocio con via A. Cilento, relativi all’appalto per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: rubinetti a secco per 7 ore a Salerno, la mappa dei disagi;, rubinetti a secco a Camogli; Riccione, al quartiere San Lorenzo completati i; Nuoro,: scuole chiuse e mezza città senz’acqua; "scolastica. Grazie al tesoretto da 83mila euro"; Lotta alle perdite d’acqua in strada. Nuovain via del Parco; Leggi >>>

Lavori alla rete idrica: rubinetti a secco per 7 ore a Salerno, la mappa dei disagi

(salernotoday.it)

Rubinetti a secco, nella notte, a Salerno, per dei lavori programmati sulla rete idrica sul Corso Vittorio Emanuele, incrocio con via A. Cilento, relativi all’appalto per “la riduzione delle perdite n ...

Lotta alle perdite d’acqua in strada. Nuova rete idrica in via del Parco

(msn.com)

I lavori termineranno a fine anno: in vigore divieti alla circolazione. Vignoli: "Scelto le strade più critiche" ...

Firenze, i lavori della settimana: dalla rete del gas alle fognature, previste chiusure

(055firenze.it)

Nuovi allacci alla rete del gas in via Tavanti e alla fognatura in via Rucellai e via Giardino Serristori. E anche ripristini della carreggiata dopo lavori ai sottoservizi in via Naldini e via Biagini ...

"Lavori alla rete idrica scolastica. Grazie al tesoretto da 83mila euro"

(msn.com)

Il Comune di Formigine reinveste oltre 80mila euro in scuole grazie a incentivi per l'efficienza energetica. L'operazione beneficia la scuola primaria Ferrari.