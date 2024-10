L’allarme: cellule islamiste nelle nostre città con l’assenso dei “finti pacifisti” (Di martedì 29 ottobre 2024) Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei), lancia L’allarme e lo fa puntando il dito contro una «distorsione mediatica quotidiana». Di Segni denuncia infatti una narrazione pericolosa che arriva a negare la Shoah e minimizzare l’eccidio di Hamas del 7 ottobre, spinta da «slogan di annientamento» ripetuti purtroppo anche in Europa. Per Di Segni, serve consapevolezza collettiva: «la guerra di Israele al terrorismo su otto fronti riguarda anche la reale minaccia, qui nelle nostre città europee, di cellule di radicalizzazione». Dietro, l’assenso di «forze politiche» (guarda caso, quasi esclusivamente di sinistra) e di pacifisti a parole che, nei fatti, negano il dramma storico. Secoloditalia.it - L’allarme: cellule islamiste nelle nostre città con l’assenso dei “finti pacifisti” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei), lanciae lo fa puntando il dito contro una «distorsione mediatica quotidiana». Di Segni denuncia infatti una narrazione pericolosa che arriva a negare la Shoah e minimizzare l’eccidio di Hamas del 7 ottobre, spinta da «slogan di annientamento» ripetuti purtroppo anche in Europa. Per Di Segni, serve consapevolezza collettiva: «la guerra di Israele al terrorismo su otto fronti riguarda anche la reale minaccia, quieuropee, didi radicalizzazione». Dietro,di «forze politiche» (guarda caso, quasi esclusivamente di sinistra) e dia parole che, nei fatti, negano il dramma storico.

