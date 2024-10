La tiktoker Rita De Crescenzo minacciata dal figlio del camorrista | Ad ucciderti siamo io e papà

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) «Quando andrai a fare la denuncia fai scrivere chein due a volerti uccidere, io e mio padre». Sono queste le minacce subite dallaDee dal marito Salvatore Bianco da parte di Antonio Piccirillo,di Rosario, elemento di spicco della camorra della “Torretta” (clan legato alla cosiddetta Alleanza di Secondigliano). Frasi pronunciate a Napoli, nell’aprile 2021, a casa dei coniugi Bianco, da Antonio per conto del padre. Perché quello che emerge nelle indagini, che ieri hanno portato all’arresto di Antonio e di suo padre Rosario (già detenuto in carcere), è un sistema finalizzato all’appropriazione di parte delle boe presenti nello specchio d’acqua di via Caracciolo, gestite dal marito della De. Boe che secondo Antonio, che sui media finora aveva rinnegato il padre figurando come eroe anti camorra, spettavano alla famiglia Piccirillo.