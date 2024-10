La Rai chiude il programma di Antonino Monteleone ascolti troppo bassi | Ora pensiamo a un nuovo format

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) Non è mai scoccata la scintilla tra il pubblico Rai ee dopo cinque puntate L’Altra Italiarà definitivamente i battenti. Glideldell’ex Iena – tre ore in prima serata su Rai2 – non è mai decollato. La prima puntata non ha raggiunto l’1,80% di share lo scorso 3 ottobre, poi è calato ulteriormente fino allo 0,99% della terza puntata, con la quarta in lieve risalita all’1,19%.poco per evitare la chiusura. Così dopo un mese viale Mazzini ha deciso di spegnere le luci.