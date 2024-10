KFC apre a Pescara: Offerte di lavoro disponibili, candidature aperte subito (Di martedì 29 ottobre 2024) Pescara - KFC cerca personale a Pescara per nuove posizioni: opportunità di lavoro sia part-time che full-time nel settore ristorativo. La nota catena di fast food KFC sbarca a Pescara e annuncia nuove posizioni lavorative presso il punto vendita in apertura. DCNAM Franchise SRL, la società che gestisce il franchising, è alla ricerca di Operatori fast-food e Team leader per formare un team dinamico e motivato. Le posizioni disponibili sono rivolte a chi cerca un'opportunità nel settore della ristorazione con possibilità di crescita professionale. Posizioni aperte: Team leader: Si cerca personale con esperienza nel settore della ristorazione, preferibilmente con competenze nella gestione di un team. La disponibilità richiesta è full-time. Abruzzo24ore.tv - KFC apre a Pescara: Offerte di lavoro disponibili, candidature aperte subito Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di martedì 29 ottobre 2024)- KFC cerca personale aper nuove posizioni: opportunità disia part-time che full-time nel settore ristorativo. La nota catena di fast food KFC sbarca ae annuncia nuove posizioni lavorative presso il punto vendita in apertura. DCNAM Franchise SRL, la società che gestisce il franchising, è alla ricerca di Operatori fast-food e Team leader per formare un team dinamico e motivato. Le posizionisono rivolte a chi cerca un'opportunità nel settore della ristorazione con possibilità di crescita professionale. Posizioni: Team leader: Si cerca personale con esperienza nel settore della ristorazione, preferibilmente con competenze nella gestione di un team. Latà richiesta è full-time.

