Jon Moxley: "La AEW è ancora da plasmare, può diventare qualsiasi cosa"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le dichiarazioni della stella del Blackpool Combat Club Jon, attualmente impegnato con il Blackpool Combat Club in una serie di assalti che stanno seminando il caos in AEW, ha discusso del percorso della federazione in un’intervista con B.J. Lisko di Web Is Jericho. Il viaggio imprevedibile della AEW “È stato un viaggio piuttosto selvaggio, come sapevamo che sarebbe stato. Questa era la parte davvero divertente. È come saltare su una zattera che scende lungo il fiume, e continuerà per un po’. C’èacqua in vista, ma molto presto gireremo l’angolo. Ci sono alcuni alberi oscuri che si profilano nel futuro, e letteralmente potrebbe essercilungo questo fiume. Non abbiamo idea. Potrebbe esserci una cascata, potrebbero esserci coccodrilli, giaguari, rapide, rocce e mulinelli.