John Elkann si nega al Parlamento. «Le strategie di Stellantis? Ve le ha già spiegate Tavares» (Di martedì 29 ottobre 2024) Riferire in Parlamento sulla crisi dell’automotive e i (dis)investimenti di Stellantis? Anche no, grazie. John Elkann ha declinato l’invito della commissione Attività Produttive di Montecitorio a dar conto della strategia della casa automobilistica italo-francese. Lo ha spiegato lo stesso rampollo della dinastia Agnelli in una lettera al presidente di quella commissione, Alberto Gusmeroli. Lo ha rivelato stasera l’Ansa. «Non essendoci aggiornamenti dall’audizione dello scorso venerdì 11 ottobre da Lei stesso presieduta, non abbiamo nulla da aggiungere rispetto a quanto già illustrato dall’amministratore delegato», scrive il presidente di Stellantis nella missiva. Altrimenti detto: tutto quel che dovevamo spiegare lo ha detto al Parlamento Carlos Tavares. Ragion per cui Elkann non vede ragione di tornare sugli stessi argomenti. Per lo meno non coi parlamentari. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 29 ottobre 2024) Riferire insulla crisi dell’automotive e i (dis)investimenti di? Anche no, grazie.ha declinato l’invito della commissione Attività Produttive di Montecitorio a dar conto della strategia della casa automobilistica italo-francese. Lo ha spiegato lo stesso rampollo della dinastia Agnelli in una lettera al presidente di quella commissione, Alberto Gusmeroli. Lo ha rivelato stasera l’Ansa. «Non essendoci aggiornamenti dall’audizione dello scorso venerdì 11 ottobre da Lei stesso presieduta, non abbiamo nulla da aggiungere rispetto a quanto già illustrato dall’amministratore delegato», scrive il presidente dinella missiva. Altrimenti detto: tutto quel che dovevamo spiegare lo ha detto alCarlos. Ragion per cuinon vede ragione di tornare sugli stessi argomenti. Per lo meno non coi parlamentari.

