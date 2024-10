Jesi, interventi straordinari per la pulizia e manutenzione dei cimiteri (Di martedì 29 ottobre 2024) Jesi (Ancona), 29 ottobre 2024 – “In vista della commemorazione dei defunti e della ricorrenza di Ognissanti, come consuetudine, sono stati effettuati degli interventi straordinari di pulizia e manutenzione presso i cimiteri (monumentale, ampliamento, rurali), per garantire un maggior decoro e funzionalità a fronte di un afflusso di cittadini che, come sempre, sarà particolarmente intenso”. Così dall’amministrazione comunale. “Si tratta in particolare – aggiungono - di taglio delle siepi e potatura di alcuni alberi, eliminazione dell’edera dai tronchi, pulizia e livellamento della ghiaia, lavaggio straordinario dei pavimenti, taglio dell’erba e pulizia dei prati, pulizia straordinaria di parcheggi, camminatoi, ascensori. Ilrestodelcarlino.it - Jesi, interventi straordinari per la pulizia e manutenzione dei cimiteri Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 29 ottobre 2024)(Ancona), 29 ottobre 2024 – “In vista della commemorazione dei defunti e della ricorrenza di Ognissanti, come consuetudine, sono stati effettuati deglidipresso i(monumentale, ampliamento, rurali), per garantire un maggior decoro e funzionalità a fronte di un afflusso di cittadini che, come sempre, sarà particolarmente intenso”. Così dall’amministrazione comunale. “Si tratta in particolare – aggiungono - di taglio delle siepi e potatura di alcuni alberi, eliminazione dell’edera dai tronchi,e livellamento della ghiaia, lavaggioo dei pavimenti, taglio dell’erba edei prati,a di parcheggi, camminatoi, ascensori.

La ditta Service One si sta occupando delle potature di cipressi e pini, all'interno e all'esterno delle aree cimiteriali, per garantirne la pulizia e il decoro, ma non tutto il lavoro le spetterebbe ...

