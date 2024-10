Investita a Santa Lucia: donna viene portata in ospedale in codice rosso (Di martedì 29 ottobre 2024) Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì a Verona, nel quartiere Santa Lucia. Stando a quanto appreso, una donna sarebbe stata Investita nella zona di piazza dei Caduti, poco prima delle 14.30, con una dinamica al vaglio della polizia locale. Il pedone sarebbe rimasto incastrato Veronasera.it - Investita a Santa Lucia: donna viene portata in ospedale in codice rosso Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì a Verona, nel quartiere. Stando a quanto appreso, unasarebbe statanella zona di piazza dei Caduti, poco prima delle 14.30, con una dinamica al vaglio della polizia locale. Il pedone sarebbe rimasto incastrato

Pedone investito in piazza dei Caduti a Santa Lucia, è grave

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 ottobre, a Verona: un pedone è stato investito intorno alle 14.30 a Santa Lucia ...

