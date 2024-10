"Insultata per tutta la puntata". De Martino, la parolaccia alla mamma del concorrente ad Affari tuoi (Di martedì 29 ottobre 2024) Una imbarazzante gaffe per Stefano De Martino che nel corso di tutta la puntata di lunedì sera di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, ha continuato a insultare senza volerlo la madre del concorrente. In studio gioca Stefano, "il nostro Don Diego de la Vega in arte Zorro", lo presenta così il padrone di casa forse in virtù del baffetto. "Mi è anche un po' Raz Degan, poteva fare l'attore. Fategli un primo piano". Insieme all'ex pacchista di Piombino, in rappresentanza della Toscana, c'è la mamma Lucia. "Donna Lucia", la saluta De Martino, che poi scherza coi pacchisti: "Stasera oltre a Zorro abbiamo anche il Sergente Garcia, Santino!". Nel corso della puntata, però, la signora Lucia verrà etichettata ripetutamente come "zorra". Un simpatico appellativo che nasconde una insidia. Liberoquotidiano.it - "Insultata per tutta la puntata". De Martino, la parolaccia alla mamma del concorrente ad Affari tuoi Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Una imbarazzante gaffe per Stefano Deche nel corso diladi lunedì sera di, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, ha continuato a insultare senza volerlo la madre del. In studio gioca Stefano, "il nostro Don Diego de la Vega in arte Zorro", lo presenta così il padrone di casa forse in virtù del baffetto. "Mi è anche un po' Raz Degan, poteva fare l'attore. Fategli un primo piano". Insieme all'ex pacchista di Piombino, in rappresentanza della Toscana, c'è laLucia. "Donna Lucia", la saluta De, che poi scherza coi pacchisti: "Stasera oltre a Zorro abbiamo anche il Sergente Garcia, Santino!". Nel corso della, però, la signora Lucia verrà etichettata ripetutamente come "zorra". Un simpatico appellativo che nasconde una insidia.

