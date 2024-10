Incendio in viale Papa Giovanni XXIII: fiamme in un appartamento (Di martedì 29 ottobre 2024) Un Incendio si è verificato poco prima delle 20 in viale Papa Giovanni XXIII, a Bari. I vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme al secondo piano di un Palazzo. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118. Non si segnalano, al momento, persone ferite. Baritoday.it - Incendio in viale Papa Giovanni XXIII: fiamme in un appartamento Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Unsi è verificato poco prima delle 20 in, a Bari. I vigili del Fuoco sono intervenuti per domare leal secondo piano di un Palazzo. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118. Non si segnalano, al momento, persone ferite.

Bari, paura in Viale Papa Giovanni XXIII: scoppia un incendio in un appartamento

Un incendio si è verificato poco prima delle 20 in viale Papa Giovanni XXIII, a Bari. I vigili del Fuoco sono intervenuti per domare le fiamme al secondo piano di un Palazzo. Sul posto sono ...

BARI - Momenti di paura in Viale Papa Giovanni XXIII questa sera a Bari a causa di un incendio divampato poco dopo le 20 in un appartamento. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco p ...

Attimi di paura vera, nella mattinata di oggi, lunedì 28 Ottobre, in via Papa Giovanni, a Porto Viro: qui, infatti, un'auto è stata avvolta dalle fiamme mentre procedeva. Per fortuna, la conducente è ...

Chiusa la Galleria Giovanni XXIII a causa di un incendio che ha creato intoppi riguardanti la viabilità in entrambi sensi di marcia. Sono presenti colonne di traffico che partono da via Tangenziale.